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Служба психологической помощи в столице приостановила запись на очные консультации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Служба психологической помощи в столице приостановила запись на очные консультации
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московская служба психологической помощи прекратила запись на очные консультации. Все приемы в настоящий момент доступны только в электронном формате. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Уточняется, что при записи к терапевту через единую справочную службу специалисты предлагают помощь через Skype или Zoom и отмечают при этом, что очный вариант пока недоступен.

Операторы также посоветовали каждую неделю уточнять режим работы службы и следить за ситуацией с коронавирусом в столице.

Помимо этого, сотрудники психологических филиалов «Восточный» и «Юго-Западный», участкового отдела «Тушино» и отдела реабилитации в районе Текстильщики подтвердили отсутствие очных консультаций в настоящий момент. По их словам, такие ограничения продлятся до 1 апреля, передает ТАСС.

Служба психологической помощи в столице приостановила запись на очные консультации

Ранее в московском департаменте здравоохранения сообщили, что плановую госпитализацию в городские детские больницы приостановили на три недели. Такая мера необходима для снижения риска, связанного с ростом числа заболевших коронавирусом среди наиболее уязвимых групп несовершеннолетних.

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