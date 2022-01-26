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Плановую госпитализацию в детские больницы Москвы приостановили на три недели

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Плановую госпитализацию в детские больницы Москвы приостановили на три недели
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Плановую госпитализацию в городские детские больницы приостановили на три недели. Такая мера необходима для снижения риска, связанного с ростом числа заболевших коронавирусом среди наиболее уязвимых групп несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду, 26 января.

При этом новые правила не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которые проходят лечение, а также в случае недопущения промедления в оказании медицинской помощи.

— Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям, — отметили на официальном сайте ведомства.

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Ранее в депздраве заявили, что число заболевших коронавирусной инфекцией детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. Количество заболевших выросло с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. При этом уровень госпитализаций увеличился в 10 раз. Сейчас этот показатель составляет 120 детей в сутки. Уточнялось, что за две недели в пять раз увеличилось число заболевших коронавирусом и ОРВИ среди несовершеннолетних.

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