Проценко объяснил, как определить каким штаммом коронавируса заразился человек

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Около 85 процентов верифицированных случаев заражения коронавирусной инфекции — это «омикрон»-штамм. Об этом сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

— Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85 процентов штаммов, которые мы верифицируем, это штамм «омикрон». Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет «омикрон», — заключил Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке уточнил, что определить, каким штаммом был заражен пациент, без специального лабораторного оборудования, невозможно. Обычные ПЦР-тесты могут только показать, болен ли человек коронавирусом или нет, передает КП.

— К сожалению, тесты-полоски могут подтвердить только есть или нет коронавирус, но не позволяют определить детекцию штамма, — добавил Проценко.

Однако врач также сообщил, что «омикрон» можно определить с помощью высокочувствительных ПЦР-тестов, которые имеются в ковидных стационарах.

Шанс повторно заразиться одним и тем же штаммом коронавируса невысок. Однако если в прошлый раз человек переболел из-за другого штамма, то он с довольно высокой долей вероятности может заразиться «омикроном», который сейчас стал наиболее распространенным вариантом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.