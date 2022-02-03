По второму кругу: через сколько переболевшие COVID-19 могут заразиться снова

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Шанс повторно заразиться одним и тем же штаммом коронавируса невысок. Однако если в прошлый раз человек переболел из-за другого штамма, то он с довольно высокой долей вероятности может заразиться «омикроном», который сейчас стал наиболее распространенным вариантом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, вероятность повторного заболевания коронавирусом сильно зависит от варианта болезни.

— Если человек был заражен «дельтой», то уже через месяц он может подхватить «омикрон». Если человек был вакцинирован, то срок чуть больше и меньше шансов его подхватить. Но «омикроном» реально можно заразиться достаточно быстро после предыдущего штамма, — предупредил специалист.

Как отметил вирусолог, в этом случае иммунитет все равно «помнит» коронавирус, но не успевает защитить от заражения. После прививки или ранее перенесенного заболевания шансы на легкое течение болезни значительно выше, подчеркнул собеседник «ВМ».

Скулачев заметил, что количество антител косвенно влияет на возможность заразиться штаммом «омикрон» после другого штамма.

— Больше антител — меньше шансов заразиться. Среди массива антител, которые вырабатываются при «дельте», есть некоторые, которые «узнают» и «омикрон» тоже. Но в реальности, если титр ниже 1000–2000 BAU, это уже не защищает от «омикрона», — подчеркнул эксперт.

Вероятность повторного заражения «омикроном» после уже перенесенного «омикрона» точно не изучена. Однако, если исходить из общих вирусологических и биологических соображений, иммунитет должен держаться полгода–год, как и после предыдущих штаммов, заметил вирусолог.

Небольшое беспокойство вызывает подвид «омикрона» BA.2, заметил собеседник «ВМ».

— Он все-таки немного другой, но тоже пока не видно, чтобы им заражались те, кто недавно переболел BA.1. Поэтому пока можно считать, что если вы переболели «омикроном», то на ближайшее время можно расслабиться и «омикрон» в ближайшие месяцы не грозит. А через полгода не исключено, что этот штамм просто исчезнет, — подытожил Скулачев.

Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 выявили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 февраля. По ее словам, данный подвид был выявлен в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан.

Попова также сообщила, что около 80 процентов случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на штамм «омикрон». Руководитель Роспотребнадзора отметила, что остальные 20 процентов заболевших приходятся на «дельту», которая, в отличие от новой вариации вируса, способна вызвать серьезные осложнения.