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Коллектор и диспетчерскую «Академика Сахарова» отремонтируют в столице

Виктория Сикерина

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Коллектор и диспетчерскую «Академика Сахарова» отремонтируют в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

Специалисты приступили к ремонту коллектора и диспетчерского пункта «Академика Сахарова» в центре Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что комплекс обеспечивает Красносельский район водой, теплом, электричеством и связью. Всего здесь проживают более 48 тысяч москвичей.

По словам главы ведомства, ремонтные работы позволят продлить срок эксплуатации коллектора и эффективнее обеспечивать горожан необходимыми ресурсами.

— Специалисты восстановят водонепроницаемость и гидроизоляцию стыков плит перекрытий и стеновых панелей, проведут герметизацию кабельных и трубных вводов и работы по усилению строительных конструкций коллектора, при необходимости восстановят разрушенный слой бетона, — заявил Торсунов.

Он добавил, что в ходе модернизации специалисты обновят кабельные металлические конструкции для усиления защиты от коррозии, а также заменят системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что столичный комплекс городского хозяйства в текущем году проведет ремонт 15 коммуникационных коллекторов.

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