Более 200 детских игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В 2022 году на территории Московской области установят 229 детских игровых комплексов. Работы пройдут в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева.

Программа реализуется в регионе уже на протяжении восьми лет для создания комфортного пространства для маленьких жителей области.

— В этом году продолжим программу – установим еще 229 таких площадок в 56 городских округах, — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Будут установлены большие игровые комплексы с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Помимо игровых элементов на площадках будут расположены скамьи, урны и информационные стенды.

Список мест установки детских площадок сформирован органами местного самоуправления с учетом мнений местных жителей, которое они могли высказать на портале «Добродел».

С начала реализации программы в регионе установили более 1,2 тысячи современных игровых площадок, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что школьный квартал в районе Вешняки будет благоустроен в течение года. Благоустройство школьного квартала пройдет в рамках программы «Мой район».