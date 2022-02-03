Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минске заявили протест из-за запуска украинского беспилотника в Белоруссию

Полина Долганова

В мире
В Минске заявили протест из-за запуска украинского беспилотника в Белоруссию
Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило протест послу Украины из-за январского запуска украинского беспилотника в Белоруссию с целью разведки. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Третьего февраля 2022 года в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата (БЛА) с Украины на территорию Беларуси, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии. Позже специалисты ВС республики принудили его к посадке, передает РИА Новости. До этого пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что если Белоруссия использует свои силы для нападения на Украину, то ответ со стороны США будет быстрым и решительным. Он уточнил, что в случае использования Белоруссией своих территорий для нападения на Украину Североатлантический альянс может нарастить военные мощности в государствах, которые находятся на границе с республикой.

Читайте также:
Белоруссия Украина Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте