В Минске заявили протест из-за запуска украинского беспилотника в Белоруссию

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Министерство иностранных дел Белоруссии заявило протест послу Украины из-за январского запуска украинского беспилотника в Белоруссию с целью разведки. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Третьего февраля 2022 года в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата (БЛА) с Украины на территорию Беларуси, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии. Позже специалисты ВС республики принудили его к посадке, передает РИА Новости. До этого пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что если Белоруссия использует свои силы для нападения на Украину, то ответ со стороны США будет быстрым и решительным. Он уточнил, что в случае использования Белоруссией своих территорий для нападения на Украину Североатлантический альянс может нарастить военные мощности в государствах, которые находятся на границе с республикой.