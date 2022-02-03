«Даже на качели деревянная»: фанаты раскритиковали новое видео Рудковской

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Фанаты российской телеведущей Яны Рудковской раскритиковали новое видео продюсера. Видеозапись она опубликовала у себя в Instagram.

На запечатленных кадрах Рудковская в красном бикини и очках того же цвета катается на качелях. Вокруг телеведущей пальмы, пляж и голубое море, а сама ведущая – опять в позе. Рудковская вытянула ноги и откинула голову назад. Именно излишняя неестественность разгневала аудиторию телеведущей.

«А нельзя просто, без позы, просто качаться – хочется любоваться естественностью – вы так не пробовали никогда?», «Рисовка, позирование... Ни одной минуты без этого. Натуральная когда-нибудь бываете, Рудковская?», «Даже на качели деревянна», — пишут негодующие пользователи Instagram.

Продюсер Яна Рудковская замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Он привил любовь к этому виду спорта не только старшему сыну Александру, но и супруге. 29 января звезда показала кадры, на которых рассекала по льду на коньках.