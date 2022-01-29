«Красивая Снегурочка»: Рудковская восхитила фанатов катанием на коньках

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Он привил любовь к этому виду спорта не только старшему сыну Александру, но и супруге. На своей странице в соцсети Instagram звезда показала кадры, на которых рассекала по льду на коньках.

— В минус 13 градусов размяла косточки. Очень давно не каталась! Муж сказал, что я совсем не перспективный спортсмен и ему не интересно меня тренировать, — написала Рудковская.

Поклонники пришли в восторг, отметив, что у Яны отлично получается.

«Вау, какая молодец! Как красиво!»; «Вы такая красивая Снегурочка! »; «Вы великолепны»; «Восхищена!» — написали пользователи.

Дима Билан рассказал, за что Рудковская получает половину его гонорара. Артист раскрыл, в каком процентном соотношении делится его гонорар с продюсером Яной Рудковской.