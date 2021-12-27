Дима Билан рассказал, за что Рудковская получает половину его гонорара

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Артист Дима Билан рассказал, в каком процентном соотношении делится его гонорар с продюсером Яной Рудковской.

— За концерты 60 процентов получаю я, 40 — она. Большие концерты, как, например, в Москве или Питере, — 50 на 50 процентов. Я готов платить и делиться, у всех артистов есть помощники и менеджеры. Все рекламные контракты, весь digital, доходы с Instagram в 100 процентах я получаю. «Голос» и другие проекты — тоже я полностью получаю. А телевизионные проекты, контракты, которые она приводит, мы делим. Бренд «Дима Билан» принадлежит официально по бумагам мне, — рассказал певец в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Он отметил, что присвоил бренд не так давно — около трех лет назад. Сейчас Рудковская и Билан работают без контакта — исключительно на личных отношениях.

Ранее Дима Билан впервые признался, что врач поставил ему диагноз «алкоголизм».