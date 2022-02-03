Почти 20 тысяч километров огнестойких кабелей произвели на столичном предприятии в 2021 году

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Почти 20 тысяч километров огнестойких кабелей произвели на московском заводе за минувший год. Этого хватит, чтобы протянуть кабель от западных границ России до восточных и обратно. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Кабельная отрасль – один из сильнейших сегментов столичной промышленности. Здесь работают 11 крупных и средних предприятий. Они выпускают изделия различного назначения, в том числе специализированные, которые к своему ключевому функционалу дополнительно обеспечивают безопасность. Огнестойкий кабель – один из таких продуктов. В связи с тем, что требования к безопасности на промышленных предприятиях постоянно растут, потребность в них также повышается.

— В 2021 году завод «Спецкабель» выпустил почти 20 тысяч километров продукции, объем реализованных товаров на 3% превысил показатели 2020 года. При этом огнестойкие кабели с индексом «FR» в прошлом году составили практически половину портфеля заказов завода, — отметил руководитель ведомства.

Огнестойкие кабели используются преимущественно для систем противопожарной защиты, аварийного освещения на путях эвакуации, автоматического пожаротушения и иных технических средств, которые направлены на защиту людей и имущества от пожара.