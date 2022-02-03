Назван витамин, регулярный прием которого снижает риск развития 11 видов рака

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Регулярное потребление витамина С снижает риск развития 11 видов онкологии. Соответствующее исследование было опубликовано журналом Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили 3562 научные работы, где подробно описывалось влияние витамина на онкологические заболевания. Так, специалисты пришли к выводу, что витамин С в том числе препятствует развитию рака груди, эндометрия, пищевода, желудка, легких, простаты, поджелудочной железы и других.

Врач Гейл Майер в свою очередь подчеркнула, что очень важно, в какой форме мы употребляем витамин.

— Часто витаминные и минеральные добавки не обеспечивают тех же преимуществ, которые мы получаем, когда потребляем эти питательные вещества из пищи, — передает слова Майер Frontiers in Nutrition.

Витамин С, согласно мнению врача, люди должны получать из фруктов и овощей.

Данный витамин является очень важным элементом для защиты организма от воспалительных процессов и инфекций. Он способствует выработке коллагена, что улучшает состояние кожи, а также костной и хрящевой ткани. К тому же этот микроэлемент способствует выработке гормона счастья — серотонина. «Вечерняя Москва» узнала, в каких недорогих продуктах максимальное количество полезного элемента и как его употреблять, чтобы восстановить дневную норму.