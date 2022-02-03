Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван витамин, регулярный прием которого снижает риск развития 11 видов рака

Георгий Соланович

Общество
Назван витамин, регулярный прием которого снижает риск развития 11 видов рака
Фото: depositphotos

Регулярное потребление витамина С снижает риск развития 11 видов онкологии. Соответствующее исследование было опубликовано журналом Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили 3562 научные работы, где подробно описывалось влияние витамина на онкологические заболевания. Так, специалисты пришли к выводу, что витамин С в том числе препятствует развитию рака груди, эндометрия, пищевода, желудка, легких, простаты, поджелудочной железы и других.

Врач Гейл Майер в свою очередь подчеркнула, что очень важно, в какой форме мы употребляем витамин.

— Часто витаминные и минеральные добавки не обеспечивают тех же преимуществ, которые мы получаем, когда потребляем эти питательные вещества из пищи, — передает слова Майер Frontiers in Nutrition.

Витамин С, согласно мнению врача, люди должны получать из фруктов и овощей.

Данный витамин является очень важным элементом для защиты организма от воспалительных процессов и инфекций. Он способствует выработке коллагена, что улучшает состояние кожи, а также костной и хрящевой ткани. К тому же этот микроэлемент способствует выработке гормона счастья — серотонина. «Вечерняя Москва» узнала, в каких недорогих продуктах максимальное количество полезного элемента и как его употреблять, чтобы восстановить дневную норму.

Читайте также:
Врачи Онкология Витамины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте