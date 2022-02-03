Около 50 домов строят и проектируют по реновации на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

В настоящий момент на севере столицы проектируются и возводятся 50 новостроек по программе реновации жилищного фонда. Об этом рассказал глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что общая площадь жилья в округе составляет более 803 тысяч квадратных метров.

— Наибольшее количество домов расположено в районах Головинском — 14, в Бескудникове насчитывается девять объектов, в Коптеве — 10, — заявил руководитель ведомства.

Всего в программу реновации в САО столицы входят 514 домов. В них проживают 109 тысяч москвичей. Для реализации программы столичные власти уже подобрали 66 стартовых площадок на указанных территориях.

— На данный момент 23 новостройки введены в эксплуатацию, из которых 21 дом уже передан под заселение, — заключил Левкин.

В этот же день стало известно, что жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации за январь текущего года. Так, каждый участник программы может обратиться за докупкой квадратных метров.