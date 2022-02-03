Москвичи направили 29 обращений на докупку в Фонд реновации за январь

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Жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации за январь текущего года. Об этом сообщил глава московского Департамента строительства Сергей Левкин в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что каждый участник программы может обратиться за докупкой квадратных метров.

— Жители, получившие жилье без доплаты, могут воспользоваться правом докупки в течение двух лет с момента переезда и приобрести еще одну квартиру. В обоих случаях участники программы реновации получают скидку в 10 процентов от рыночной стоимости жилья, — заявил руководитель ведомства.

До этого Сергей Левкин рассказал, что полторы тысячи семей, участвующих в программе реновации, получили помощь грузчиков во время переселения и воспользовались бесплатным транспортом на северо-востоке города. Так, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) ведется или уже завершено расселение 36 жилых домов. Здесь проживают 2,4 тысячи семей.

1 февраля стало известно, что специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Строительного комплекса Москвы обработали почти две тысячи обращений горожан по программе реновации за январь текущего года.