Столичные семьи оформили права на 469 помещений в бывших общежитиях за 2021 год

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Более 340 московских семей зарегистрировали права на 469 помещений общей площадью 17,5 тысячи «квадратов» в бывших общежитиях за минувший год. Об этом сообщил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что москвичи оформили договоры социальной и краткосрочной аренды, а также соглашения купли-продажи.

Так, с момента реализации программы в столице приобрели жилые площади в бывших общежитиях свыше 22 тысяч семей.

— Из них 255 семей (1037 человек) оформили договоры социального найма на 366 помещений, 57 семей (114 человек) — краткосрочного найма на 65 помещений, еще 31 семья (51 человек) выкупила 38 помещений, — заявил руководитель ведомства.

Гаман добавил, что перечисленная недвижимость расположилась во всех округах города, кроме ТиНАО и ЗелАО. Больше всего договоров оформили на юго-востоке, в центре и на западе столицы. Их число составило 116, 74 и 72 единицы соответственно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 539 660 заявлений в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 51,4 процента опередил уровень 2020 года.