Посол России в Японии ответил на критику американского коллеги

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский посол в Японии Михаил Галузин прокомментировал высказывание нового посла Соединенных Штатов в Пекине Рама Эмануэля.

Накануне Эмануэль раскритиковал Галузина за то, что тот высказался о южных Курилах, которых в Японии называют «северными территориями». Он заявил, что 7 февраля в стране отмечают День северных территорий, который посвящен подписанию первого российско-японского договора в 1855-м году.

— Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», — цитируют Галузина на странице российского посольства в Twitter.

Он также отметил, что международное право имеет большее значение, нежели «изобретенные правила».

Международное право ( а не произвольно изобретенные правила ) и уважение договоренностей Союзных держав имеют значение.

Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и " сильных акциях" против России и есть запугивание. Не имеющее эффекта, впрочем... — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 3, 2022

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.