Ученые в Пакистане обнаружили буддистский храм, построенный 2000 лет назад

5(41724).jpg

Один из древнейших буддистских храмов обнаружили в пакистанском регионе Барикота. Об этом сообщил Heritage Daily.

Раскопками занимались ученые из Италии совместно с коллегами из Международной ассоциацией средиземноморских и восточных исследований (ISMEO). Специалисты считают, что примерная дата строительства храма – второй век до нашей эры, что означает, что строению около двух тысяч лет.

Ученые занимались исследованием территории, ранее разграбленной охотниками за сокровищами. На фасаде найденного археологами храма обнаружили небольшую ступу и подиум, на котором находилась колонна. Позже исследователи нашли остатки еще более древних сооружений, передает Heritage Daily.

— Обнаружение большого религиозного памятника времен Индо-Греческого царства указывает на то, что это был важный и древний центр поклонения и паломничества. В то время Сват уже был священной землей для буддизма, — резюмировал профессор Университета Венеции Лука Мария Оливьери.

Третьего февраля стало известно, что в Германии на древнем кладбище нашли таинственный скелет обезглавленной лошади.