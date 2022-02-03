Метеорологи пообещали москвичам солнечную погоду в предстоящие выходные дни

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что в субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются.

— Наконец-то более уверенно выглянет солнце, а с учетом того, что солнечного света сейчас большой дефицит, думаю, это порадует москвичей. Будет солнечная, без существенных осадков погода, — заявил синоптик.

По его словам, 5 февраля воздух прогреется до минус пяти градусов, а в воскресенье — до минус одного градуса. Однако морозы продлятся недолго.

— В воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон, поэтому небо снова затянут облака, пойдет снег, это будет такое снежное, облачное одеяло, которое будет уберегать землю от чрезмерного выхолаживания. Пойдет атлантическое тепло, поэтому ночью в воскресенье будет минус 7–12, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Тишковца.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 23:00 пятницы из-за гололедицы.