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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 23:00 пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 3 февраля.

Синоптики отметили, что предупреждение действует из-за образования гололедицы.

— Прочие опасности. Период предупреждения до 23:00 4 февраля. Гололедица, — говорится в сообщении.

В четверг, 3 февраля, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть–четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

Ранее метеорологи рассказали, какая погода будет в российских регионах в феврале. Они сообщили, что февраль 2022 года будет не таким морозным, как последний зимний месяц в прошлом году. Температура в этом месяце обещает быть выше климатической нормы, и это будет практически во всех регионах РФ.

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