«Колебания температуры»: синоптики сообщили о погоде в Москве 3 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В четверг, 3 февраля, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть–четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в первые февральские дни характеризуется значительными колебаниями температуры, неустойчивым атмосферным давлением, что для практически здоровых и не метеозависимых людей является характерной зимней погодой и не вызывает дискомфортных реакций.

Для метеозависимых, особенно с различными хроническими заболеваниями, синдромом хронической усталости такие внешние условия оказываются дополнительной нагрузкой на организм и могут усугублять течение болезни, вызывать ухудшение самочувствия, снижать активность и психо-эмоциональное состояние.

Необходимо своевременно принимать лекарства, назначенные врачом, принимать поливитамины и адаптогены растительного происхождения, следует поддерживать здоровый образ жизни, по возможности больше бывать на воздухе.

Синоптики рассказали, какая погода будет в российских регионах в феврале. Они сообщили, что февраль 2022 года будет не таким морозным, как последний зимний месяц в прошлом году. Температура в этом месяце обещает быть выше климатической нормы, и это будет практически во всех регионах РФ.