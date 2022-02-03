Врач рассказал, кому стоит оставаться под присмотром медиков во время пандемии

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Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, в условиях пандемии лучше находиться под присмотром врачей. Такое заявление сделал руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ, врач-гериатр Валерий Новоселов.

— Если два механизма — атеросклероз и тромбоз, возникающий в результате ковида, — действуют однонаправленно, значит есть опасность для жизни этих людей, — пояснил Новоселов в комментарии «Радио 1».

По его словам, таким пациентам, особенно тем, кто в возрасте, лучше находиться под присмотром врачей и обращаться за консультацией в случае ухудшения самочувствия. Медики будут контролировать состояние и при необходимости назначат лекарственные препараты.

При обращении к врачам с другими проблемами эксперт рекомендовал учитывать фактор пандемии коронавируса и высокую вероятность заражения при посещении медицинского учреждения.

До этого кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, кто находится в зоне риска при «омикроне». Наиболее тяжело переносят заражение этим штаммом пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и печени.