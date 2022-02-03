Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, кому стоит оставаться под присмотром медиков во время пандемии

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, кому стоит оставаться под присмотром медиков во время пандемии
Фото: Pixabay

Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, в условиях пандемии лучше находиться под присмотром врачей. Такое заявление сделал руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ, врач-гериатр Валерий Новоселов.

— Если два механизма — атеросклероз и тромбоз, возникающий в результате ковида, — действуют однонаправленно, значит есть опасность для жизни этих людей, — пояснил Новоселов в комментарии «Радио 1».

По его словам, таким пациентам, особенно тем, кто в возрасте, лучше находиться под присмотром врачей и обращаться за консультацией в случае ухудшения самочувствия. Медики будут контролировать состояние и при необходимости назначат лекарственные препараты.

При обращении к врачам с другими проблемами эксперт рекомендовал учитывать фактор пандемии коронавируса и высокую вероятность заражения при посещении медицинского учреждения.

До этого кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, кто находится в зоне риска при «омикроне». Наиболее тяжело переносят заражение этим штаммом пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и печени.

Читайте также:
Врачи Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте