В Сети появится специальная лента новостей об Олимпиаде в Пекине

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Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут проживать самые яркие моменты предстоящей Олимпиады в Пекине благодаря специальной ленте новостей и тематическим подборкам.

Пользователи смогут наблюдать за играми прямо в Сети, поддерживать любимых спортсменов и узнавать эксклюзивную информацию.

Так, к началу ОИ, 3 февраля, ОК запустят ленту новостей в разделе «Рекомендации». Там можно будет отследить все события соревнований и увидеть новости от ведущих спортивных порталов России.

Кроме того, в социальной сети появятся специальные тематические рамки от официальных групп Олимпийского комитета России (ОКР) в поддержку национальной сборной.

С 4 февраля всем пользователям станут доступны рамки движения #wewillROCyou.

Также в соцсети появился проект, в рамках которого спортсмены будут отвечать на самые волнующие вопросы от детей.

К старту Игр ОКР также запустил в «Одноклассниках» цикл видеороликов о разных видах спорта. В настоящее время пользователи уже могут познакомиться с видео о лыжах, керлинге и сноуборде.

В Пекине 4 февраля стартуют XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Несмотря на то что Игры в Пекине еще не начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.