Москвичам рассказали об онлайн-услугах суперсервиса по реновации на портале mos.ru

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Суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.

Так, в 2021 году пять новых услуг стали доступны в суперсервисе. Они позволили более эффективно и быстро совершать переезд в новостройки. Таким образом количество онлайн-услуг на портале mos.ru достигло девяти. Среди них инструкции по переезду, онлайн-запись на осмотр квартиры, прием к нотариусу, подписание договора, электронная подача документов и заявления на устранение строительных дефектов, электронные уведомления, а также заказ бесплатного транспорта и грузчиков.

Для участников программы реновации доступны две инструкции по переезду в новые квартиры. Одна из них общая, а другая — персональная.

— Персональная инструкция — главный сервис, который помогает новоселам ориентироваться в процессе переезда. В нее автоматически подгружена информация о пользователях, включая сведения о переезде для конкретной семьи, — уточнил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

При этом москвичи могут подать заявку на осмотр квартиры. В обращении следует указать дату и время смотра, а после прийти в указанное время в центр информирования по переселению.

Помимо этого, в январе 2022 года заработала электронная подача документов. Это можно сделать на портале mos.ru, а затем донести оригиналы при подписании договора.

Также жители столицы с помощью портала могут оформить визит к нотариусу, записаться в онлайн-формате на подписание договора, оформить заявку на бесплатный транспорт и услуги грузчиков и подать электронное заявление при обнаружении дефектов в новой квартире, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации за январь текущего года.