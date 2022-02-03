Москва стала лучшим мегаполисом мира в двух категориях рейтинга ООН

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Организация Объединенных Наций назвала столицу лучшим мегаполисом мира в двух номинациях — «Развитие инфраструктуры» и «Качество жизни». Соответствующие предварительные данные рейтинга ООН «Индекс процветания городов» огласили в четверг, 3 февраля.

Уточняется, что окончательная версия списка будет доступна 31 марта.

Так, в настоящий момент Москва лидирует по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла. При этом аналогичный показатель Лондона равен 75,9 единицы, а Парижа — 76,3.

Категорию «Качество жизни» также возглавили Москвы, Лондон и Париж с 68,3, 61,59 и 57,16 балла соответственно.

Таким образом в глобальном рейтинге ООН столицы России заняла третье место. Город опередили Сингапур и Торонто, пишет РИА Новости.

2 февраля Аналитики Московского урбанистического форума признали Москву одним из лидеров по скорости внедрения принципов Urban Health среди мегаполисов мира. В ходе исследования специалисты оценили ситуацию в 15 крупных городах, среди которых Сингапур, Лондон, Берлин, Гонконг, Нью-Йорк, Мехико и многие другие. Одним из основных преимуществ столицы стало непрерывное развитие медицинской и социальной инфраструктуры. Помимо этого, в последние годы специалисты активно создают в Москве пространства по принципу салютогенного дизайна.