Автоюрист объяснил, как обжаловать ошибочный штраф с дорожной камеры

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Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил водителям, что дорожные камеры действуют автоматически, и поэтому иногда могут выдавать ошибочные сведения, что приводит к необоснованным штрафам.

Водитель имеет возможность обжаловать подобное решение в течение 10 суток.

— Если где-то какая-то ошибка, а камера — это робот, который может допускать ошибки, то автовладелец в течение 10 суток может необоснованный штраф обжаловать, — отметил автоэксперт в комментарии «360».

Если десятидневный срок истек, обжаловать штраф не удастся.

Автоюрист Славнов добавил, что чаще всего камеры дорожного наблюдения устанавливают на особо опасных участках дороги — для снижения аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. С каждым годом камер на городских дорогах становится все больше.

Ранее сообщалось, что почти 100 нарушений скоростного режима выявили на дорогах Москвы с помощью камер на машинах Центра дорожного движения. Новые системы фиксации нарушений скоростного режима начали применять в середине ноября 2021 года.