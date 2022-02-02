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Почти 100 нарушений скоростного режима выявили на дрогах Москвы с помощью камер на машинах ЦОДД

Илья Ашуров

Происшествия
Почти 100 нарушений скоростного режима выявили на дрогах Москвы с помощью камер на машинах ЦОДД
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В 2021 году автоинспекторы выявили почти 100 нарушений скоростного режима с помощью новых систем фотовидеофиксации, установленных на автомобилях Центра дорожного движения (ЦОДД). Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Новые системы фиксации нарушений скоростного режима были внедрены в середине ноября 2021 года. С того момента автоинспекторы вынесли 96 постановлений о нарушениях скоростного режима, выявленных при помощи камер на машинах ЦОДД.

— Из них 86 — за превышение установленной скорости от 20 до 40 километров в час, 10 — за превышение установленной скорости от 40 до 60 километров в час, — говорится в сообщении ведомства.

В октябре прошлого года в столице заработали первые камеры для фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанные с использованием внешних световых приборов и проездом между дорожными полосами. В течение первого месяца автоинспекторы вынесли 224 постановления о подобных нарушениях.

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