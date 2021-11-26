Более 200 нарушений зафиксировано новыми комплексами фотовидеофиксации в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице зарегистрировали более 200 нарушений с помощью новых комплексов фотовидеофиксации, которые замечают езду с выключенными фарами и проезд транспорта между полос. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Первые камеры для фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанные с использованием внешних световых приборов и проездом между дорожными полосами, заработали в Москве в октябре этого года. С этого момента автоинспекторы вынесли 224 постановления о подобных нарушениях.

— Наиболее часто водители нарушали правила пользования внешними световыми приборами. С начала работы комплексов уже вынесено 132 постановления об административных правонарушениях по статье 12.20 КоАП РФ («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что в 92 случаях водители получали штрафы за езду между полос.

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, которое зафиксировано видеокамерой. По его словам, проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными.