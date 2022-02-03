Собянин заявил о премировании принимающих пациентов с ОРВИ и «омикроном» работников поликлиник

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сотрудников городских поликлиник, работающих с пациентами с ОРВИ и штаммом коронавируса «омикрон», премируют. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 февраля.

В ходе встречи с дежурными специалистами и медсестрами поликлиники № 68 глава города отметил, что на такую меру поддержки направят полтора миллиарда рублей из московского бюджета. Указанные денежные средства позволят поощрить медиков и покрыть оперативные расходы.

— Еще раз огромное спасибо всем медицинским работникам, врачам, медсестрам, волонтерам, которые сегодня несут колоссальную нагрузку в борьбе с ковидом, — заявил он.

Сергей Собянин подчеркнул, что в настоящий момент основная нагрузка из-за обострения ситуации с коронавирусом ложится именно на стационарное звено. Помимо этого, в эту волну пандемии амбулаторное звено системы здравоохранения города столкнулось с таким потоком пациентов, которого не было ранее, подчеркнул он.

— Для того чтобы справиться с потоком больных ОРВИ и ковидом, шесть тысяч медицинских работников ежедневно работают на прием москвичей, обеспечивая всю необходимую помощь, поддержку, диагностику, маршрутизацию пациентов, — добавил глава города.

Мэр Москвы также обратил внимание, что сегодня в каждой городской поликлинике действует служба телемедицины. Помимо этого, городские власти усилили работу горячей линии 122.

— Московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны, — цитирует агентство городских новостей «Москва» его слова.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Днем ранее Сергей Собянин сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе возросло за неделю почти на 70 процентов. При этом количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов.