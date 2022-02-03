«Опустившийся парень»: Пригожин резко высказался о Шнурове

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский композитор Иосиф Пригожин вступился за журналистку Ксению Собчак после недавно вышедшего трека группы «Ленинград». Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Напомним, что в песне группы есть намек на то, что пятилетний сын Собчак был рожден от Сергея Капкова, но растит ребенка Максим Виторган.

— И ничего такого — наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган, — говорится в песне.

Собчак отреагировала на вышедший трек гневным комментарием в соцсетях, Пригожин не согласился с ее позицией. Однако композитор признал, что поступок лидера «Ленинграда» намного хуже. Сергей Шнуров, по словам Пригожина, поступил не по-мужски. Более того, композитор вспомнил, как Шнуров обидел его лично и оклеветал его жену.

— Для меня история предельно понятна — низкий и опустившийся человек. Когда он меня оклеветал, опубликовал мою частную СМС и задел мою жену, ее профессиональные качества, то даже перед женщиной не стал извиняться. Опустившийся парень, что тут еще добавишь, — передает слова Пригожина teleprogramma.pro.

До этого Максим Виторган жестко ответил Шнурову на шутку про измену Собчак.