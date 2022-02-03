Моряк пропал при ЧП в Баренцевом море рядом с Мурманской областью

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Промысловый корабль МРБ-1633 получил пробоину в Баренцевом море рядом с Мурманской областью. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел на расстоянии 200 метров от береговой линии.

Четыре человека из состава экипажа в настоящее время находятся на скалах, местоположение еще одного моряка остается неизвестным.

Уточняется, что волны в районе происшествия достигают до трех метров в высоту. К месту ЧП уже направился вертолет Ми-8 со спасателями, передает РИА Новости.

24 ноября сообщалось, что две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота. На борту судна находились десять человек. Две баржи не смогли пройти через пролив. Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж, никакой угрозы для находящихся на борту судна людей не было.