Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой Китайской стене

Фото: Zuma\TASS

Китайский актер Джеки Чан в рамках эстафеты олимпийского огня пронес факел по Великой Китайской стене. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что бежал актер на участке стены Бадалин к северу от Пекина. Он надеялся, что его жест привлечет внимание мировой общественности к китайской культуре. Также Джеки Чан подчеркнул, что очень рад принять участие в эстафете, символизирующей передачу любви и гармонии всему миру.

Китайский актер уже принимал участие в эстафете: тогда, в 2008 году, летние Олимпийские игры проходили в столице КНР, уточнил ТАСС.

Эстафета передачи олимпийского огня началась 2 февраля в Пекине. За три дня огонь побывает в Чжанцзякоу и Яньцине, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу вечером, 4 февраля, его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

Мероприятие станет первым в истории, на котором передача факела произойдет от робота к роботу. Для этого задействуют подводных роботов и роботов-амфибий. Всего в эстафете участвуют около 1,2 тысячи факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет.