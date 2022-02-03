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Банк Англии повысил базовую ставку на фоне глобальной инфляции

Иван Юминов

Экономика
Банк Англии повысил базовую ставку на фоне глобальной инфляции
Фото: РИА Новости

Банк Англии повысил базовую ставку до 0,5 процента на фоне глобальных инфляционных рисков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 3 февраля.

— Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в два процента и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости. На своем собрании, завершившемся 2 февраля 2022 года, MPC большинством в 5–4 голоса проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 0,5 процента, — говорится в сообщении.

Члены комитета, как уточняется, проголосовали и за сокращение числа закупок гособлигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов ЦБ. При этом банк предположил, что оптовые цены на энергию будут следовать фьючерсным кривым в течение первых шести месяцев прогнозов и останутся постоянными после этого.

Активность в мире и Великобритании вернулась к уровню до пандемии коронавируса в конце 2021 года, уточнили в организации. Согласно прогнозу, уровень британского ВВП восстановится в феврале и марте, отмечается на сайте Банка Англии.

2 февраля ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал «ВМ», как рекордный уровень госдолга США отразится на экономике и курсах валют. Одна из ведущих развитых экономик, как уточняется, задолжала кредиторам более 30 триллионов долларов.

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