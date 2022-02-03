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Эксперт объяснил изменения цен на сахар

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт объяснил изменения цен на сахар
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Цена на сахар может расти и опускаться, она демонстрирует волатильность, потому что это сырьевой товар. Об этом сообщил старший эксперт по сахарному рынку Евгений Иванов.

Он отмети, что цена на сахар будет меняться постоянно, за последние недели они немного выросли

— Сахар — типичный сырьевой товар, цена на которой волатильна. Цены вообще стоять не должны, — отметил он в комментарии «360».

Эксперт также отметил необходимость улучшать экономическую ситуацию при помощи увеличения инвестиционной привлекательности и развития производств.

3 февраля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила производителей сахара не повышать цены на этот товар. Для этого служба разослала письма 70 компаниям, при этом добавив запрет на перепродажу товара и установку максимального уровня наценки для ретейлеров.

До этого Минсельхоз не исключил роста цен на безалкогольные напитки в России из-за повышения затрат на их производство. На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов.

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