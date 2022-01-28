Минсельхоз не исключил роста цен на безалкогольные напитки в России

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В России возможен рост цен на безалкогольные напитки из-за повышения затрат на их производство. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

— На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей, — передает сообщение Интерфакс.

Рост цен на продукты заметен не только в России, но и во всем мире. Причем ведомство предприняло ряд мер, благодаря которым цены увеличиваются не настолько сильно, как могли бы.

Отмечается, что за 11 месяцев 2021 года производство безалкогольных напитков выросло на 23,4 процента по сравнению с таким же периодом 2020 года. Это один из наиболее активно развивающихся в России сегментов производства пищевых товаров.

До этого заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал «Вечерней Москве», что российским производителям продуктов питания приходится в 2022 году повышать цены в связи с ростом издержек, в частности себестоимости товаров. В качестве примера он обратил внимание на детское питание. Только сырье для его производства подорожало на 15–30 процентов. Логистика выросла в цене минимум на 20 процентов, а разные виды упаковки подорожали на сумму от 15 до 100 процентов. И этот рост не прекращается с 2020 года.