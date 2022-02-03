Первый этап строительства жилого комплекса бизнес-класса завершили в Измайлове

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Возведение двух корпусов на 348 квартир в жилом комплексе «Измайлово» закончилось на востоке Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Как отметил глава комитета Игорь Войстратенко, сейчас готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Уточняется, что 19-этажный ЖК занимает участок 1,75 гектара. Первые этажи отвели под объекты социально-бытовой инфраструктуры: физкультурно-оздоровительный комплекс, спа-центр, ресторан, магазин и аптеку, а для автомобилистов на цокольном и подземном этажах оборудован паркинг вместимостью 370 машино-мест, часть из которых оборудована двухуровневой полуавтоматической парковочной системой.

Концепция «двор без машин» и огороженная благоустроенная территория создают условия для комфортной и безопасной жизни: инфраструктура включает детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а все пространство в целом организовано по принципу безбарьерной среды. Территория вокруг домов озеленена.

Кроме того, рядом с жилым домом строится детский сад, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в настоящий момент жители более пятидесяти жилых домов на западе столицы находятся в стадии переселения в новостройки по программе реновации. Процесс переселения ведется в следующих районах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Кунцево, Солнцево, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.