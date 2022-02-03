Бывший муж Ирины Салтыковой рассказал о ее изменах

Фото: Youtube/Super!

Популярный певец 90-х Виктор Салтыков рассказал, из-за чего распался его брак c исполнительницей Ириной Салтыковой.

Музыкант признался, что изменял супруге, но с течением времени это стало обоюдным.

— И она изменяла. Коса на камень нашла. Я узнал про нее случайно, а ей кто-то доносил. У нас была уже не очень прочная семья. Мы тогда постоянно просили прощения друг у друга: то я, то она. Но однажды я сказал, что рано или поздно это сломается, — сообщил артист в интервью для YouTube-канала Super.

В результате Салтыков принял решение развестись с женой.

— Я все сделал тихо. Просто ушел — и все. Мне было трудно уйти, потому что у нас была дочь. Я тянул этот момент, а уйти мне хотелось уже давно. Плохо мы жили. И Ира пила, и я пил. Не то чтобы мы напивались, но мы вместе с ней пили иногда, — поделился исполнитель.

Виктор прожил с первой супругой семь лет, в браке родилась дочь Алиса. После развода он начал отношения с Ириной Метелиной, с которой познакомился, когда девушке было всего 17 лет. У пары двое детей: 26-летняя Анна и 13-летний Святослав.

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