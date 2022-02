На Ямале перепели We Will Rock You на ненецком языке в поддержку российских олимпийцев

Фото: depositphotos

Зажигательный кавер на популярную песню британской рок-группы Queen исполнили на Ямале, в этнографическом комплексе Горнокнязевска для поддержки национальной сборной страны на Олимпиаде в Пекине.

Поддержать спортсменов песней решили солисты ансамбля губернаторского ансамбля «Сеетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» совместно с артисткой Екатериной Салиндер из КДЦ и певцом ОЦНК Нядмой Няруем. Перед исполнением хита музыканты перевели его на национальный язык.

Реализовать задумку помог коллектив АНО «Ямал-Медиа». Съемки видеоролика проходили в условиях сильных морозов, что потребовало от исполнителей выдержки и стойкости.

Музыканты отметили, что выбрали именно композицию We Will Rock You, так как она часто звучит на крупных международных турнирах, сообщает «Ямал-Медиа».

