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На Ямале перепели We Will Rock You на ненецком языке в поддержку российских олимпийцев

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
На Ямале перепели We Will Rock You на ненецком языке в поддержку российских олимпийцев
Фото: depositphotos

Зажигательный кавер на популярную песню британской рок-группы Queen исполнили на Ямале, в этнографическом комплексе Горнокнязевска для поддержки национальной сборной страны на Олимпиаде в Пекине.

Поддержать спортсменов песней решили солисты ансамбля губернаторского ансамбля «Сеетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» совместно с артисткой Екатериной Салиндер из КДЦ и певцом ОЦНК Нядмой Няруем. Перед исполнением хита музыканты перевели его на национальный язык.

Реализовать задумку помог коллектив АНО «Ямал-Медиа». Съемки видеоролика проходили в условиях сильных морозов, что потребовало от исполнителей выдержки и стойкости.

Музыканты отметили, что выбрали именно композицию We Will Rock You, так как она часто звучит на крупных международных турнирах, сообщает «Ямал-Медиа».

До этого были названы виды спорта на Олимпиаде, за которыми россияне будут следить в первую очередь.

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