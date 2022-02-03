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Датские ученые предупредили о высокой заразности подвида «омикрона» BA.2

Ирина Игнатенко

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Ситуация с коронавирусом
Общество
Датские ученые предупредили о высокой заразности подвида «омикрона» BA.2
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученые из Дании сообщили, что BA.2, подвид нового варианта коронавируса «омикрон», значительно заразнее оригинального штамма BA.1.

Специалисты отмечают, что риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39 процентов по сравнению с 29 процентами в случае с оригинальным «омикрон»-штаммом.

Специалист датского института сывороток Камилла Холтен Меллер добавила, что по результатам анализов все пациенты более восприимчивы к BA.2, чем к BA.1, даже если ранее они прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает argumenti.ru.

— Но исследования показывают, что привитые, особенно прошедшие ревакцинацию, заражаются намного реже и намного реже передают инфекцию как в случае с BA.1, так и в случае с BA.2, — отметила она.

Подвид штамма «омикрон» BA.2 был обнаружен в начале 2022 года.

Ранее была названа главная особенность подвида «омикрона» BA.2. Подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. При этом точные симптомы этого варианта еще требуют изучения.

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