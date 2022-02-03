Виктор Салтыков рассказал, почему начал выпивать

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Певец Виктор Салтыков рассказал о своих отношениях с алкоголем.

Он признался, что мог крепко выпить, но при этом не считает, что у него была зависимость.

— Не надо думать, что Салтыков такой алкаш! Да, я любил выпить, но мы пили всегда праздно! Раньше в «Лужниках» собирались, «Рождественские встречи», и все музыканты как братья. И из гримерки в гримерку. Все побухивали. Да, я мог напиться конкретно, — рассказал музыкант в интервью для YouTube-канала Super.

Музыкант начал злоупотреблять алкоголем из-за жизненных трудностей. Он отметил, что время от времени крепко выпивал, но после этого не мог смотреть на алкоголь несколько месяцев:

— У меня мать болела, с Ирухой у нас были проблемы. Я понимал, что брак у меня не складывается. И Ира со своим жестким характером, она меня не понимала. И рождение Алисы… Все это накладывало отпечаток. Трудно.

О проблемах с алкоголем у музыканта не раз говорила его первая супруга, певица Ирина Салтыкова, она даже кодировала мужа, однако артист рассказал, что и сама его экс-супруга периодически выпивала. Иногда пара делала это вместе.

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