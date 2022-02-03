Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Виктор Салтыков рассказал, почему начал выпивать

Анна Михалюк

Общество
Виктор Салтыков рассказал, почему начал выпивать
Фото: Youtube / Super!

Певец Виктор Салтыков рассказал о своих отношениях с алкоголем.

Он признался, что мог крепко выпить, но при этом не считает, что у него была зависимость.

— Не надо думать, что Салтыков такой алкаш! Да, я любил выпить, но мы пили всегда праздно! Раньше в «Лужниках» собирались, «Рождественские встречи», и все музыканты как братья. И из гримерки в гримерку. Все побухивали. Да, я мог напиться конкретно, — рассказал музыкант в интервью для YouTube-канала Super.

Музыкант начал злоупотреблять алкоголем из-за жизненных трудностей. Он отметил, что время от времени крепко выпивал, но после этого не мог смотреть на алкоголь несколько месяцев:

— У меня мать болела, с Ирухой у нас были проблемы. Я понимал, что брак у меня не складывается. И Ира со своим жестким характером, она меня не понимала. И рождение Алисы… Все это накладывало отпечаток. Трудно.

О проблемах с алкоголем у музыканта не раз говорила его первая супруга, певица Ирина Салтыкова, она даже кодировала мужа, однако артист рассказал, что и сама его экс-супруга периодически выпивала. Иногда пара делала это вместе.

Виктор Салтыков рассказал об изменах своей бывшей жены.

Читайте также:
Алкоголь Отношения Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте