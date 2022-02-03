Врач составил список обследований для диагностики онкологии
Следует прицельно заниматься ранним выявлением тех опухолей, которые наиболее часто встречаются у человека. Об этом сообщил кандидат медицинских наук и врач-рентгенолог Кирилл Петров.
Эксперт пояснил, что чаще всего встречаются гинекологические, колопроктологические виды онкологии, а также рак легкого.
Для диагностики этих видов онкологических заболеваний применяют несложные методы. На диагностику стоит особенно обратить внимание тем, у кого в роду встречались подобные заболевания, а также тем людям, у которых имеются вредные привычки, например, курение.
Петров назвал в качестве оптимального средства диагностики онкологии легкого его рентгенографию или флюорографию.
Что касается диагностики рака кишки, то здесь необходимо пройти колоноскопию. Эта процедура не из приятных, и лучше сделать ее под наркозом.
Что же касается диагностики гинекологической онкологии, то здесь эксперт советует делать регулярные плановые походы к гинекологу и сдавать необходимые анализы, передает ФАН.
До этого уролог назвал два фактора риска возникновения рака мочевого пузыря.