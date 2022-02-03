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Прокуратура проверит инцидент с обрушением потолка на пенсионерку в Долгопрудном

Георгий Соланович

Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с обрушением потолка на пенсионерку в Долгопрудном
Фото: Прокуратура Московской области
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Сотрудники прокуратуры Долгопрудного и Госжилинспекции Московской области проверят сообщения СМИ об обрушении потолка в квартире пенсионера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева в четверг, 3 февраля.

По словам представителя ведомства, выезд на место будет осуществлен совместно с представителями управляющей компании.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома, — уточнили в ведомстве.

Григорьева отметила, что ход проверки поставлен на контроль прокуратуры и по ее итогам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее стало известно, что прокуратура проведет проверку после остановки канатной дороги с пассажирами на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи.

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