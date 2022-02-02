Прокуратура проведет проверку после остановки канатной дороги в Сочи

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Прокуратура проведет проверку после остановки канатной дороги с пассажирами на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края.

Уточняется, что в ходе остановки канатной дороги никто не пострадал. Теперь прокуратура проведет проверку. Ход дела поставлен на особый контроль прокуратурой Краснодарского края.

Кроме того, на месте происшествия все еще проводятся профилактические работы, точная причина остановки канатной дороги пока не установлена, передает РИА Новости.

Об остановке в Сочи канатной дороги с пассажирами стало известно в среду, 2 февраля. Позднее в Сети появилось видео с работой спасателей. На кадрах видно, как пассажиров остановившейся канатной дороги по одному спускают на землю при помощи веревки. Также появилась информация о том, что возможной причиной остановки канатной дороги стал сбой в системной программе.

В мае 2021 года сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли после падения фуникулера в Италии. Несчастный случай произошел недалеко от города Стреза: фуникулер упал с канатной дороги, соединяющей этот населенный пункт и гору Моттароне.