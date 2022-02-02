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Канатная дорога остановилась на Красной Поляне в Сочи

Иван Юминов

Происшествия
Канатная дорога остановилась на Красной Поляне в Сочи
Фото: Pixabay

Канатная дорога остановилась на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы в среду, 2 февраля.

— Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная Поляна. На ней могут находиться около 40 пассажиров, — рассказал собеседник агентства.

Для эвакуации людей направлены спасатели, отмечает РИА Новости.

Позднее появилась информация, что с остановившейся канатной дороги спасли около 30 человек.

В мае 2021 года сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли после падения фуникулера в Италии. Несчастный случай произошел недалеко от города Стреза: фуникулер упал с канатной дороги, соединяющей этот населенный пункт и гору Моттароне.

Стало известно, что под обломками фуникулера спасатели обнаружили тела 12 погибших. Добавляется, что из-за пандемии фуникулер не работал долгое время. Последний раз канатная дорога обслуживалась восемь лет назад.

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