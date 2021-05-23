Двенадцать человек погибли после падения фуникулера в Италии

Фото: Анна Быкова

По меньшей мере 12 человек погибли после падения фуникулера в Италии. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил представитель горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта.

Несчастный случай произошел недалеко от города Стреза: фуникулер упал с канатной дороги, соединяющей этот населенный пункт и гору Моттароне. Стало известно, что под обломками фуникулера спасатели обнаружили тела двенадцати погибших.

— Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть еще одна жертва, но официально подтвердить это нельзя, — цитирует РИА Новости представителя экстренной службы.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Добавляется, что из-за пандемии фуникулер не работал долгое время. Последний раз канатная дорога обслуживалась семь лет назад.

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