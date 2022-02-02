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Появилось видео со спасением людей с остановившейся канатной дороги в Сочи

Евгений Белоусов

Происшествия
Появилось видео со спасением людей с остановившейся канатной дороги в Сочи
Фото: Pixabay

В Сети появилось видео из Сочи, где остановилась канатная дорога на горнолыжном курорте «Красная Поляна».

На опубликованных кадрах видно, как одного из пассажиров дороги осторожно спускают на землю при помощи троса спасатели. Видео было опубликовано в Telegram-канале «112».

Видео: Telegram / 112

Как уточняется, сейчас спасатели по очереди снимают людей с остановившейся канатной дороги.

По некоторым данным, уже спасено 26 человек, еще девять пока что остаются наверху. Возможной причиной остановки канатной дороги мог стать сбой программы, передает РЕН ТВ.

Об остановке в Сочи канатной дороги с пассажирами стало известно в среду, 2 февраля.

В мае 2021 года сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли после падения фуникулера в Италии. Несчастный случай произошел недалеко от города Стреза: фуникулер упал с канатной дороги, соединяющей этот населенный пункт и гору Моттароне.

Стало известно, что под обломками фуникулера спасатели обнаружили тела 12 погибших. Добавляется, что из-за пандемии фуникулер не работал долгое время. Последний раз канатная дорога обслуживалась восемь лет назад.

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