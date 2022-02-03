Флешмоб в поддержку сборной России на Олимпиаде пройдет на ВДНХ 5 февраля

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на катке ВДНХ 5 февраля. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе выставки.

Флешмоб #ВМЕСТЕМЫСИЛА пройдет в 14:00 на катке на Главной аллее. Организатором акции выступил официальный экипировщик Олимпийской команды России, бренд ZASPORT.

— Участники вместе с известными спортсменами и олимпийскими чемпионами поднимут белые, синие и красные листы и сложат их в российский флаг, — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие во флешмобе смогут все посетители катка, предварительная регистрация для участия не требуется. Мероприятие пройдет с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности.

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.