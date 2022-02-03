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Шаман Карагай предсказал итоги Олимпиады в Пекине для российских спортсменов

Ирина Игнатенко

Общество
Шаман Карагай предсказал итоги Олимпиады в Пекине для российских спортсменов
Фото: paralymp.ru

Спортсмены, представляющие Россию на Олимпиаде в Пекине, покажут себя с лучшей стороны и войдут в пятерку лидеров в итоговом медальном зачете. Такой прогноз озвучил сибирский шаман Карагай.

Он отметил, что российским спортсменам навряд ли удастся занять первое место в командном зачете, но среди лидеров наша сборная будет.

— У нас стабильно сильной стороной будет биатлон и хоккей. Спортсмены у нас молодцы, и мы действительно готовы, — отметил он в комментарии Life.ru.

При этом шаман добавил, что без политики в Пекине не обойдется. По словам Карагая, российские спортсмены столкнутся со сложностями и провокациями.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Ранее депутат Светлана Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде. Журова добавила, что по отношению к спортсменам буллинг и другие притеснения происходят довольно часто. Журналисты из разных изданий намеренно затевают провокацию, на которую реагируют спортсмены.

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