Экономист рассказал, при каких условиях рубль начнет расти

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Рубль стал самой недооцененной валютой в мире. Согласно «индексу бигмака», его курс должен составлять около 23 рублей за один доллар. В США бургер стоит 5,81 доллара, что составляет около 444 рублей, а в России – 135 рублей, или 1,77 долларов.

В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's по миру. Если цена блюда в долларах окажется выше, чем в Америке, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.

Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кому выгодно держать такой курс рубля и что должно произойти, что он стал востребован и ценен.

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Кому выгоден недооцененный рубль

— Само заявление, что рубль недооценен, носит декларативный характер. Оценивать по «индексу бигмака» реальную стоимость рубля смешно. Журнал The Economist впервые провел эту оценку как шутку, хотя информационные агентства разносят и преподают данные серьезно. Посчитать реальную стоимость рубля можно только по покупательской способности, то есть, нужно сравнить стоимость жизненно важных товаров и услуг в России и США, — сказал эксперт.

Он считает, что рубль частично недооценен из-за военно-политических рисков, и об этом свидетельствует ситуация на валютном рынке в январе, когда из-за ситуации на Украине цифры росли не в нашу пользу.

— Положение России не завидное. Мы поставляем ресурсы на рынок уже давно. У нас есть ряд позитивных изменений, но в целом мы не представляем собой значимого участника рынка. Большая часть всего, что мы используем, иностранного производства, — сказал эксперт.

Владимир Григорьев предполагает, что рубль перестанет падать и начнет расти тогда, когда экономика начнет производить серьезные товары.

Экономист Гинько объяснил недооцененность рубля по «индексу бигмака».