Экономист Гинько объяснил недооцененность рубля по «индексу бигмака»

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Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владислав Гинько прокомментировал сообщения о том, что рубль был признан самой недооцененной валютой по «индексу бигмака».

Эксперт объяснил, что «индекс бигмака» является условным показателем, который зависит от ряда допущений, например, себестоимости одного и того же товара в разных странах, поэтому не стоит на него ориентироваться. Он отметил, что на протяжении года российская валюта оставалась в «зеленой» зоне, а снижение началось только к концу годового периода, передает Life.ru.

Гинько добавил, что российский рубль интересен как финансовый инструмент иностранным инвесторам. Он является шлюзом для выхода на российский фондовый рынок. А российский рынок привлекателен для инвесторов как акциями, так и облигациями.

Ранее стало известно, что рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака». В прошлом году российская валюта оказалась на предпоследнем месте, но в этом году на этой позиции оказалась турецкая лира.