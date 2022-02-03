Врач перечислила способы профилактики онкологических заболеваний

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Не менее трех килограммов овощей в неделю стоит употреблять для профилактики онкологических заболеваний. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинский профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

Она посоветовала отказаться от употребления продуктов, прошедших глубокую кулинарную переработку. Среди них эксперт назвала колбасные изделия, которые способны привести к болезням желудочно-кишечного тракта.

Курение и употребление спиртного также являются факторами развития онкологии, уточнила она. При этом физическая активность снижает данные риски, приводит слова Дроздовой агентство городских новостей «Москва».

2 февраля врач Александра Кожевникова рассказала «ВМ», что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах, однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред, уточнила она.

Избыток клетчатки ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. При этом дефицит кальция провоцирует развитие остеопороза у взрослых и рахита у детей, а недостаток железа приводит к развитию анемии и усугубляет желудочно-кишечные расстройства, добавила Кожевникова.